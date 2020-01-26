Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ merkezli depremin ardından enkazdan şimdiye kadar 45 kişinin... - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ merkezli depremin ardından enkazdan şimdiye kadar 45 kişinin...
15 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ merkezli depremin ardından enkazdan şimdiye kadar 45 kişinin kurtarıldığını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 09:34 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ merkezli depremin ardından enkazdan şimdiye kadar 45 kişinin kurtarıldığını bildirdi.
Son Dakika Depremin ardından Elazığ ve Malatya'da 73 bina yıkıldı Arama kurtarma çalışmalarına hassas burunlu eğitimli köpekler de katıldı Elazığ'da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor AB, Elazığ depreminin ardından uydu görüntüleme sistemini devreye soktu