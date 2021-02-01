Cumhurbaşkanı Erdoğan, elektrikli sürücüsüz otobüsü test etti (1) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, elektrikli sürücüsüz otobüsü test etti (1)
01.02.2021 16:05
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısına, Türk mühendisleri tarafından geliştirilen dünyanın ilk seri üretim 4. seviye sürücüsüz elektrikli otobüsü Atak Electric ile gittiklerini bildirdi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısına, Türk mühendisleri tarafından geliştirilen dünyanın ilk seri üretim 4. seviye sürücüsüz elektrikli otobüsü Atak Electric ile gittiklerini bildirdi.
Twitter hesabından elektrikli otobüsün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki test sürüşünü gerçekleştirdikleri esnada çekilen görüntüleri paylaşan Erdoğan, "Kabine toplantımıza, Türk mühendisleri tarafından geliştirilen dünyanın ilk seri üretim 4. seviye sürücüsüz elektrikli otobüsü Atak Electric ile gidiyoruz." ifadesini kullandı.
Son Dakika Kamerayı açık bırakan avukat, müvekkiliyle cinsel ilişkiye girerken yakalandı Son Dakika: Fenerbahçe, Tolga Ciğerci'nin sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk elektrikli sürücüsüz otobüsü Külliye'nin bahçesinde test etti Oryantal Didem dans ederken kafasını çeviren Bülent Serttaş açıklama yapmak yerine destek yorumlarını paylaştı Aracı bağlanan korsan taksici, kendini yakmaya çalıştı Manisa'da ölü bulunan 4 gençten geriye omuz omuza çekilmiş fotoğrafları kaldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Müslüm Gürses'le ilgili hatasını fark edip anında düzeltti Darbe yapılan Myanmar'da nasıl bir siyasal hayatı var? İşte adım adım kaosa götüren süreç