Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.
(6)
"Elektrikte 210 kilovatsaate kadarki düşük tarife ve 210 kilovatsaatin üzerindeki yüksek tarife rakamları, vatandaşımız lehine yeniden değerlendirilecektir."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sivil toplum kuruluşlarının elektrik aboneliği, ticarethane statüsünden konut statüsüne dönüştürülecektir."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kriterlere uyan 4 milyon hane için yılda iki defada ödenmek üzere 450 ile 1150 lira arasında değişen miktarlarda doğal gaz desteği sağlayacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Elektrik desteğinde halen 2,1 milyon hane olan kapsamı, 4 milyon haneye çıkartıyoruz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sosyal güvenlik şemsiyemizin etkisini genişletecek 15 milyar liralık yeni bir sosyal destek paketiyle ilgili hazırlıklara başlanması talimatını verdik."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Elektrikte kademeli tarife) Ticari işletmelerimiz için de küçük esnaf ve sanatkarı koruyacak şekilde benzer bir kademelendirme yapılacaktır."
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Elektrikte düşük ve yüksek tarife rakamları, vatandaşımız lehine yeniden değerlendirilecektir' - Son Dakika