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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Elektrikte düşük ve yüksek tarife rakamları, vatandaşımız lehine yeniden değerlendirilecektir" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Elektrikte düşük ve yüksek tarife rakamları, vatandaşımız lehine yeniden değerlendirilecektir"

16.02.2022 21:17

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

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"Elektrikte 210 kilovatsaate kadarki düşük tarife ve 210 kilovatsaatin üzerindeki yüksek tarife rakamları, vatandaşımız lehine yeniden değerlendirilecektir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sivil toplum kuruluşlarının elektrik aboneliği, ticarethane statüsünden konut statüsüne dönüştürülecektir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kriterlere uyan 4 milyon hane için yılda iki defada ödenmek üzere 450 ile 1150 lira arasında değişen miktarlarda doğal gaz desteği sağlayacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Elektrik desteğinde halen 2,1 milyon hane olan kapsamı, 4 milyon haneye çıkartıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sosyal güvenlik şemsiyemizin etkisini genişletecek 15 milyar liralık yeni bir sosyal destek paketiyle ilgili hazırlıklara başlanması talimatını verdik."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Elektrikte kademeli tarife) Ticari işletmelerimiz için de küçük esnaf ve sanatkarı koruyacak şekilde benzer bir kademelendirme yapılacaktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Elektrikte düşük ve yüksek tarife rakamları, vatandaşımız lehine yeniden değerlendirilecektir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Elektrikte düşük ve yüksek tarife rakamları, vatandaşımız lehine yeniden değerlendirilecektir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Elektrikte düşük ve yüksek tarife rakamları, vatandaşımız lehine yeniden değerlendirilecektir

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı, cumhurbaşkanı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Elektrikte düşük ve yüksek tarife rakamları, vatandaşımız lehine yeniden değerlendirilecektir' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Elektrikte düşük ve yüksek tarife rakamları, vatandaşımız lehine yeniden değerlendirilecektir" - Son Dakika
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