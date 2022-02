Cumhurbaşkanı Erdoğan: Elektrikte tarife rakamları, vatandaşımız lehine yeniden değerlendirilecek - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Elektrikte tarife rakamları, vatandaşımız lehine yeniden değerlendirilecek

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Elektrikte 210 kilowatt saate kadarki düşük tarife ve 210 kilowatt saatin üzerindeki yüksek tarife rakamları, vatandaşımız lehine yeniden değerlendirilecektir. Küçük esnaf ve sanaatkarı koruyacak şekilde benzer kademelendirme yapılacaktır. Dernekler, vakıflar, cemevleri dahil ticarethane statüsünden fatura ödeyen kuruluşların elektrik bedelleri önemli oranda düşecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrası açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kovid-19 testinin pozitif çıkması ile kendisine geçmiş olsun dileklerinde bulunan siyasi, ülke liderleri ve vatandaşlara, teşekkürlerini sunarak, "5 Şubat günü yaptırdığımız koronavirüs testinde, koronavirüsün Omicron varyantına maruz kaldığımız anlaşılmıştı. Bunun üzerine kendimizi İstanbul'daki evimizde karantinaya almıştık. Karantina döneminde çalışmalarımızı evden sürdürdük. Duaları ve iyi dilekleri ile yanımızda olan milletimizin her bir ferdine şükranlarımızı sunuyorum. Karantina döneminde de çalışmalarımızı ihmal etmedik. Pek çok hususu doğrudan hayatın içinden takip etme imkanı bulduk. Devlet ve hükümet işlerini de yakından takip ettik, gereken yönlendirmeleri yaptık" dedi.'GEREKEN YAPTIRIMLAR UYGULANACAKTIR'Cumhurbaşkanı Erdoğan, gıda ürünlerindeki KDV indirimine ilişkin, "Gıda ürünlerindeki KDV'yi yüzde 8'den yüzde 1'e düşürme, yani etiketlerde doğrudan yüzde 7 puanlık indirim yapma kararımızın müjdesini de milletimiz ile paylaştık. Pirinç, makarna, et, balık, çay, kahve, su, süt ve süt ürünleri, yumurta, yemeklik yağ, şeker ve şekerli ürün çeşitleri, meyve, sebze, kuruyemiş, bakliyat gibi KDV indiriminin ülkemize ve milletimize tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Gıdanın tüm süreçlerin kapsadığı için enflasyon ile mücadele konusundaki kararlılığımızın ifadesi olan KDV düzenlemesi devlet olarak bizim attığımız bir adımdır. İstanbul'daki toplantıda iş dünyamızdan gıda başta olmak üzere yüzde 7 KDV, yüzde 7 kendi fedakarlıkları olarak ne az yüzde 14'lük bir indirim beklediğimizi söyledik. Bakanlıklarımız KDV indiriminin fiyatlara yansıtılıp yansıtılmadığını takip edecek aksi yönde davranacaklara gereken yaptırımı da uygulayacaktır. Hepimiz aynı gemide olduğumuza göre külfetine de beraberce katlanacak, yükü beraberce omuzlanacağız. Fedakarlığı sadece devletten beklemek ne gerçekçidir ne de sürdürülebilir ilkesine sığar. Aynı toplantıda üç ayrı başlık altında toplamda 60 milyar liralık kefalet limitiyle uygulamaya geçilen kredi garanti fonu iş insanlarımıza aktırıldı. Bu paketin de iş dünyamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılmasındaki yol haritası da kamuoyuyla paylaşılmıştır. Bu imkandan yararlanmaya tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum" diye konuştu.BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ İLE İLİŞKİLERCumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yaptığı resmi ziyaret ve iki ülke arasındaki ilişkilere değinerek, "Pazartesi ve Salı günleri BAE'ye giderek hem Abu Dabi'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirdik hem de EXPO 2022 Dubai-Türkiye'ye katıldık. Toplam 13 anlaşmaya, ülkemiz arasındaki münasebetlerin ahdi temelini güçlendirdik. Bir süredir durgunluk içerisinde olan Türkiye ile BAE ilişkilerine yeni bir ivme kazandıran anlaşmaların hayırlı olacağına inanıyorum" dedi.'ESKİ TÜRKİYE İLE YENİ TÜRKİYE'NİN LARINI DOĞRU MUKAYESİNİ YAPMAK HEPİMİZİN GÖREVİ'Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Karantina sürecinde yaptığımız takiplerde tespit ettiğimiz en önemli eksiklik ülkemizde dün ile bugün arasında yeterince güçlü bir irtibatın kurulamadığıdır. Hükümete geldiğimizde ülkenin nüfusu 65 milyondu. Ülkemizin altyapısı her alanda sorunların, eksikliklerin ağırlığı altında eziliyordu. Temel hak ve özgürlüklerden güvenliğe kadar yaşadığımız diğer sıkıntıları da bunlara ilave etmek gerekiyor. Her isteyen evladımızın üniversite başta olmak üzere eğitime ulaşabilmesinin, her vatandaşımızın kaliteli sağlık hizmeti alabilmesinin, kamuda ve hatta sokakta değerlerine ve kültürlerine saygılı muamele görebilmesinin 81 vilayetimizin hepsinin de belirli bir standardın üzerinde temel altyapılardan faydalanabilmesinin, insanca bir hayat sürmesinin çok zor olduğu dönemlerden geçerek bugünlere geldik. Eski Türkiye ile bugünkü Türkiye fotoğraflarının doğru, vicdanlı, ahlaklı, sağlıklı mukayesesini yapmak hepimizin görevidir. Günü yaşayarak, kurtararak geleceğimize güvenle bakamayız. Önceliğimiz can ve mal güvenliğimizi tehdit eden terördür, istiklalimizi ve istikbalimizi hedef alan kuşatmalardır. Teröre ve işsizliğe kalıcı çare bulunmasına mani olan siyasi istikrarsızlıktır. Musluktan akan suyun, tavanda lambanın, kışı geçirecek nevaleyi temin edebilmenin en büyük sevinç sebebi olan günler yaşadık. Bugün ana sınıfından üniversiteye, dünyanın imrenerek baktığı şehir hastanelerimizle, bölünmüş yol ağımız ve sayısını 56'ya çıkardığımız havalimanlarımız, 100 bin megawat kurulu enerji gücümüz, toplu konut projelerimiz, millet bahçelerimiz, yerli ve milli katkı oranını yüzde 80'lere doğru taşıdığımız savunma sanayimiz, misafir kapasitesini 6 kat arttırarak turist ağırlama altyapımızla, yüzde 5'in üzerinde gerçekleşen büyüme ile dünyanın en büyük 10 ekonomisine girmek için son dönemece giren bir Türkiye yaşıyoruz. Bir kez daha altını çizerek ifade ediyorum; hükümet olarak uyguladığımız ekonomi programında vatandaşlarımızın işini korumak, sürekli yeni iş alanları oluşturarak istihdamı geliştirmek vardır. Nüfusumuz 20 yıl öncesine göre 20 milyon artarken istihdama katılan kişi sayısı da 34 milyona çıktı. Tarihimizin en yüksek işgücünün katılım oranına çıkarken istihdamı 30 milyonun üzerine çıkardık. İstihdamı 19 milyondan 30 milyonun üzerine çıkarttık. Hatırlarsanız salgının ilk aylarında iş gücüne katılım 29 milyona, istihdam 25 milyona kadar gerilemişti. Dünyanın panikle işine kapandığı dönemde biz, farklı politika izleyerek üretimi ve bireyleri destekledik. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla hedefli ekonomi programımızı kararlılıkla uygulayarak salgının ilk ayındaki kayıpları telafi etmekle kalmadık, ötesine de geçtik" diye konuştu.'EN ÖNEMLİ SORUNUMUZ YÜKSEK ENFLASYON'Cumhurbaşkanı Erdoğan, fiyat artışlarına ilişkin, "Hayat pahalılığının yol açtığı sıkıntılar elbette var, canımızı yakan fiyat artışları var. Emin olun, bunların hepsi geçici. Asgari ücretten memur ve emekli maaşlarına kadar tüm çalışanların gelirlerinde yüksek oranlı artış yaparak esnaf ve sanatkarlarımızı kredi paketleriyle destekleyerek hayat pahalılığının insanlarımızın üzerindeki yükü azaltmanın gayretindeyiz. Alım gücündeki düşüş bir süre sonra telafi edilebilirken kaybedilen işin, huzurun, vaktin geri kazanımı çok daha zordur. Bunun için fabrikaların çalışması, esnafın dükkanının açık kalması, toprağın ekilmesi, emlak ve araç satışlarının sürmesi çok önemlidir. Halihazırdaki en önemli sorunumuz yüksek enflasyondur. İnşallah onun da üstesinden her ay indirerek geleceğiz. Türkiye'yi 30 milyonun üzerinde vatandaşını istihdam eden bir ülke haline getirmiş olmak en büyük iftihar sebebimizdir. Avrupa'dan Amerika'ya kadar tüm gelişmiş ülkelerin ve gelişmekte olan ülkelerin çoğunun önümüzdeki döneme ilişkin en önemli sancısı işsizliktir. Bunun için batıdaki merkez bankaları enflasyonları 6-7 kat arttığı halde faizleri yükseltmekten ısrarla kaçınıyorlar" ifadesini kullandı.ENERJİ FİYATLARINDAKİ ARTIŞCumhurbaşkanı Erdoğan, enerji fiyatlarındaki artışa ilişkin, "Son dönemde üzerine en çok konuşulan, konulardan biri de enerji fiyatları. Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını harekete geçirmek suretiyle ülkemizin santral sayısını bin 808'e yükselttik. Son dönemde enerji fiyatları tüm dünyada yükselmiştir. Ama bu sadece bize ait değil. Küresel düzeyde doğalgaz fiyatları 10 kat, kömür fiyatları 5 kat, petrol fiyatları 3 kat artmıştır. Elektrik ve doğalgaz fiyatlarının avro cinsinden rakam ve asgari ücrete oranları üzerinden Avrupa ülkeleriyle karşılaştırmasını yaparak sizlerin dikkatine sunmak istiyorum. Konutlarda aylık 200 kilowatt üzerinden bakıldığında Türkiye Avrupa'daki 34 ülke arasında vatandaşlarına en uygun fiyatla elektrik hizmeti sunan 3'üncü ülkedir. Ülkemizdeki elektriğin 200 kilowatta denk gelen tutarı 18 avro iken bu rakam Norveç'te 35 avro, Fransa'da 45 avro, Hollanda'da 60 avro, Belçika'da 92, Almanya'da 100 avrodur. Asgari ücretle mukayese ettiğimizde, ülkemizde yüzde 5.5'lik bir oran karşımıza çıkarken, Almanya'da 6.2'lik, Bulgaristan'da yüzde 7.5'lik, Çekya'da yüzde 10'luk, Romanya'da yüzde 15'lik oranlarla karşılaşıyoruz. Benzer bir tablo doğalgaz konusunda da geçerlidir. Türkiye 100 metreküplük tüketime 18.5 avroluk faturayla Avrupa'nın vatandaşına en ucuz doğalgaz hizmeti sunan ülkesidir. Bu rakam Macaristan'da 30 avro, Yunanistan'da 100 avro, İtalya'da 156 avro düzeyine yükselmektedir. Vatandaşımıza gelen elektrik ve doğalgaz faturaları elbette yüksektir. Buna rağmen Türkiye hem fiyat hem asgari ücrete oranı bakımından vatandaşlarına en uygun tarifeli elektrik ve doğalgaz hizmeti sunan ülkelerin başında gelmektedir. Geçtiğimiz yıl hane başına yaklaşık 5 bin lira enerji desteği verdik. Yılbaşı itibariyle tarifelerde yapılan düzenlemelere rağmen elektrik ve doğalgazda haneleri desteklemeye devam ediyoruz. 150 kilowatt olan en düşük tarife dilimini 210 kilowatt düzeltmek suretiyle nispi bir rahatlama sağlamıştık" dedi.'VATANDAŞLARIMIZIN LEHİNE YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEK'Cumhurbaşkanı Erdoğan, elektrikte kademeli tarife hakkında, "Geçtiğimiz Kabine toplantısında 150 kilowatt olan en düşük tarife dilimini 210 kilowatta yükseltmiştik. Ocak ayı itibarıyla tüketicilerin yüzde 64'ünün düşük tarifeden faydalandığı görülmektedir. Bugünkü toplantımızda vatandaşlarımızı daha da rahatlatacak yeni adımların kararını aldık. Elektrikte 210 kilowatt saate kadarki düşük tarife ve 210 kilowatt saatin üzerindeki yüksek tarife rakamları, vatandaşımız lehine yeniden değerlendirilecektir. Küçük esnaf ve sanatkarı koruyacak şekilde benzer kademelendirme yapılacaktır. Sivil toplum kuruluşlarının elektrik aboneliği, ticarethane statüsünden konut statüsüne dönüştürülecektir. Dernekler, vakıflar, cemevleri dahil ticarethane statüsünden fatura ödeyen kuruluşların elektrik bedelleri önemli oranda düşecektir. Doğalgaz tüketim desteği ile ilgili hazırlıklar tamamlandı. Elektrik desteğinde 4 milyon haneye çıkartıyoruz. Sosyal güvenlik şemsiyemizin kapsama alanını, etkisini geliştirecek yeni sosyal destek paketi ile hazırlıklara başlanması talimatını verdik" dedi.'450 -1150 LİRA ARASINDA DOĞALGAZ DESTEĞİ SAĞLAYACAĞIZ'Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğalgaz tüketim desteğiyle ilgili hazırlıkların tamamlandığını belirterek, "4 milyon hane için yılda 2 defada ödenmek üzere 450 ile 1150 lira arasında değişen miktarlarda doğalgaz desteği sağlayacağız. Kronik hastaların ve yaşam destek cihazına bağlı olarak hayatını sürüden kişilerin bulunduğu haneler için bu rakama yüzde 5 ilave yapılacaktır. Başvurular 81 ilimizde cuma günü başlayacaktır. Elektrik desteğinde halen 2,1 milyon hane olan kapsamı, 4 milyon haneye çıkartıyoruz. Ayrıca sosyal güvenlik şemsiyemizin hem kapsama alanını hem de etkisini genişletecek 15 milyar liralık yeni bir sosyal destek paketiyle ilgili hazırlıklara başlanması talimatını da verdik. Yenilebilir elektrik kaynaklarından elektrik üretimine ağırlık veriyoruz. Rüzgar ve güneş enerjisi yatırımlarında KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyeti uyguluyoruz. Mevcut desteklerin kapsamını genişleterek güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üreten lisanssız faaliyetler kapsamındaki yatırımların 4'üncü bölge desteklerinden yararlanabilmesini temin ediyoruz. Böylece yüzde 30 oranında vergi indirimi, 6 yıl boyunca prim, sigorta, işveren hissesi desteği sağlamış oluyoruz. Amacımız firmalarımızın ihtiyaç duyduğu elektriği kendi bünyelerinde yenilebilir enerji kaynaklarından temin etmelerini sağlamaktır. Yeni enerji desteğinin ülkemize ve firmalarımıza hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.'26 ŞUBAT'TA HİZMETE SUNUYORUZ'Erdoğan, gelecek hafta sonu açılışı yapılacak 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu projesinin inşasını 2 milyar 545 milyon Euro yatırım tutarıyla tamamladıklarını belirterek, "1915 Çanakkale Köprüsü 88 kilometresi otoyol ve 13 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere toplam 101 kilometre uzunluğa sahip Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe otoyolu projemizin önemli bir parçasıdır. Bu köprü kendi alanında dünyada ilk sırada yer alan bir eserdir. Hizmete açacağımız otoyol projesi Malkara-Çanakkale arasını 40 kilometre kısaltacak. Feribot ile saatler süren geçiş süresini de 6 dakikaya indirecektir. Yaklaşık 5 bin 100 personel ve 740 iş makinesiyle tamamladığımız otoyolumuzu ve köprümüzü 26 Şubat 2022'de hizmete sunuyoruz. Ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kaydetti.'YARINDAN İTİBAREN YÜZDE 30 İNDİRİM YAPTIK'Erdoğan, çiftçilere de müjdeler vererek, "Çiftçilerimize de bazı müjdeler vermek istiyorum. Bilindiği gibi tarım kredi kooperatiflerinin satış merkezlerinde hafta başı itibarıyla üre ve çay gübrelerinin fiyatlarında yüzde 30'a varan indirim yaptık. Buna ilave olarak yarından itibaren can gübreyi, amonyum sülfat ve nitropower gübrelerinde de yüzde 30'luk indirime gidiliyor. Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın girdi maliyetini düşürmek amacıyla yine yarından itibaren karma hayvan yemi yüzde 12 indirimle satılmaya başlanacaktır. Pancar üreticilerimizin Mart ayında alacakları pancar bedellerinin ödemesini 1 ay öne çekiyor cuma günü hesaplarına yatırıyoruz. Ayrıca 2021 yılı pancar alım fiyatının üzerine ton başına 15 lira prim desteği ödüyoruz. Bu sezonun pancar alım fiyatını hasattan önce açıklayacağımızı hatırlatmak istiyorum" diye konuştu.'BESLENME YARDIMINI 750 LİRAYA YÜKSELTİYORUZ'Cumhurbaşkanı Erdoğan, KYK yurtlarında kalan öğrencilere de müjde vererek, "Gençlerimizin talepleri üzerine yurtlarda 16 GB olan internet desteğini 2 kat artış ile 32 GB'ye çıkardık. Şimdi de akademik yarıyılın ikinci döneminden başlamak üzere yurtlarda kalan gençlerimize verdiğimiz beslenme yardımını aylık 570 liradan yaklaşık 3'te 1'lik artış ile 750 liraya yükseltiyoruz. Böylece üniversite öğrencilerimizi enflasyon sebebiyle yemek ücretlerinde yaşanabilecek muhtemel artışlara karşı koruma altına almış oluyoruz. Beslenme yardımında yaptığımız bu artışın KYK yurtlarında kalan 745 bin öğrencimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadesini kullandı.

Erdoğan, "Omicron varyantı vaka sayılarının fevkalade arttırmasına rağmen hastaneye yatışlarda sistemi zorlayacak bir yükselişle karşılaşmadık. Aşısı bulunmayan veya eksik olan vatandaşlarımıza en kısa sürede kendi aşımız Turkovac'ı yaptırmaları tavsiyesinde bulunuyorum" dedi.