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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Elektronik tebligat uygulamasıyla 210 milyon TL tasarruf sağlandı."
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Elektronik tebligat uygulamasıyla 210 milyon TL tasarruf sağlandı.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 12:06 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Elektronik tebligat uygulamasıyla 210 milyon TL tasarruf sağlandı." - ANKARA
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