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Son Dakika Spor Cumhurbaşkanı Erdoğan Elif Güneri'yi tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Elif Güneri'yi tebrik etti

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda gümüş Elif Güneri'yi telefonla arayarak tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Elif Güneri'yi tebrik etti, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda gümüş Elif Güneri'yi telefonla arayarak tebrik etti.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'nın Ulan Ude kentinde gerçekleştirilen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 81 kiloda Rus Zenfira Magomedalieva'ya yenilerek gümüş madalya kazanan Karabüklü milli boksör Elif Güneri'yi tebrik etti.


Erdoğan, Güneri'yi telefonla arayarak, "Elif, Tebrik ediyorum" dedi.


Güneri'ye nereli olduğunu soran Erdoğan, şampiyonaya kaç kiloda katıldığını sordu. Güneri'ye kaç kardeş olduğunu, anne ve babasını soran Erdoğan, kendisi gibi gümüş madalya alan Buse Naz Çakıroğlu'nu sorarak, "Buse neden ağlıyordu, ikinci olduğu için mi?" diye sordu.


Güneri de, "Evet, hayalimiz hep şampiyonluktu. İkinci olunca insan ister istemez düşüyor, kötü oluyor. Ama daha çok çalışacağız, daha çok isteyeceğiz. Bunda sonra inşallah şampiyon oluruz. Çünkü, Buse Naz Çakıroğlu da bende bir ay önce Madrid'de yapılan Avrupa Sampiyonası'nda şampiyon olmuştuk. Buraya da iki numaralı seri başı olarak gelmiştik. Şampiyonluğun en büyük adaylarından biriydik ama nasip olmadı" diye konuştu. - KARABÜK

Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 12:48 Kaynak: İHA
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