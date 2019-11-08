Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Elimizde malum mektup var. (Kılıçdaroğlu ağzına dolamıştı) Bu mektubu ben...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Elimizde malum mektup var. (Kılıçdaroğlu ağzına dolamıştı) Bu mektubu ben Sayın Trump'a takdim edeceğim" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 01:59 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Elimizde malum mektup var. (Kılıçdaroğlu ağzına dolamıştı) Bu mektubu ben Sayın Trump'a takdim edeceğim" dedi. - ANKARA
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