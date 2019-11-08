Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Elimizde malum mektup var. (Kılıçdaroğlu ağzına dolamıştı) Bu mektubu ben...
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Elimizde malum mektup var. (Kılıçdaroğlu ağzına dolamıştı) Bu mektubu ben...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Elimizde malum mektup var. (Kılıçdaroğlu ağzına dolamıştı) Bu mektubu ben...

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Elimizde malum mektup var. (Kılıçdaroğlu ağzına dolamıştı) Bu mektubu ben Sayın Trump'a takdim edeceğim" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Elimizde malum mektup var. (Kılıçdaroğlu ağzına dolamıştı) Bu mektubu ben Sayın Trump'a takdim edeceğim" dedi. - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Donald Trump, Politika

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 01:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Metropoll'den yeni anket: 'Erdoğan'ı beğeniyorum' diyenlerin oranı yüzde 54.4
Erdoğan'ın avukatından "Man Adası" davası açıklaması: Kılıçdaroğlu için verilen tazminat kararı bozulmadı Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Suriyeliler gitsin' diyorlar eyvallah edemeyiz ABD'li milyarder Bloomberg başkanlık yarışında Trump'a rakip oluyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2019 21:57:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Elimizde malum mektup var. (Kılıçdaroğlu ağzına dolamıştı) Bu mektubu ben...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]