Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Elimizdeki imkanları küçük tedbirlerle destekleyerek, barajlarımız yeniden suyla dolana kadar dikkatli hareket etmeliyiz"... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Elimizdeki imkanları küçük tedbirlerle destekleyerek, barajlarımız yeniden suyla dolana kadar dikkatli hareket etmeliyiz"...
12.12.2020 14:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Elimizdeki imkanları küçük tedbirlerle destekleyerek, barajlarımız yeniden suyla dolana kadar dikkatli hareket etmeliyiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Elimizdeki imkanları küçük tedbirlerle destekleyerek, barajlarımız yeniden suyla dolana kadar dikkatli hareket etmeliyiz" dedi. - İSTANBUL
Politika, Son Dakika
- Kaynak: İHA
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