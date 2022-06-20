Cumhurbaşkanı Erdoğan, elini öpmek isteyen yaşlı adama başka bir teklifte bulundu: Alnımdan öp - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, elini öpmek isteyen yaşlı adama başka bir teklifte bulundu: Alnımdan öp

20.06.2022 10:00

Erdoğan'ın dün gerçekleştirdiği bir ev ziyaretinde renkli görüntüler ortaya çıktı. Evde bulunan yaşlı bir adamın "Elini öpmek istiyorum" talebini geri çeviren Cumhurbaşkanı, "Alnımdan öp" dedi. Vatandaşın Erdoğan'ın alnından öpmesi ile yaşanan samimi anlar kameralara kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün akşam saatlerinde bir vatandaşın evine ziyarette bulundu. Ziyaret sırasında ise samimi anlar yaşandı.

ELİNİ ÖPTÜRMEDİ

Erdoğan'ın eve girmesi ile birlikte ne yapacağını bilemeyen yaşlı adam bir anda Cumhurbaşkanı'nın elini öpmek için hamle yaptı. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan elini öptürmeyerek "Alnımdan öp" dedi.

ALNINDAN ÖPÜP SARILDI

Bunun üzerine yaşlı adam, Erdoğan'ı alnından öptü. O anlar kameralara yansırken, samimi anlar yaşandı. Cumhurbaşkanı'nın alnından öpüldüğü anlar ve ziyarete ilişkin diğer görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, elini öpmek isteyen yaşlı adama başka bir teklifte bulundu: Alnımdan öp - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, elini öpmek isteyen yaşlı adama başka bir teklifte bulundu: Alnımdan öp - Son Dakika
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