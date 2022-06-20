Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün akşam saatlerinde bir vatandaşın evine ziyarette bulundu. Ziyaret sırasında ise samimi anlar yaşandı.
Erdoğan'ın eve girmesi ile birlikte ne yapacağını bilemeyen yaşlı adam bir anda Cumhurbaşkanı'nın elini öpmek için hamle yaptı. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan elini öptürmeyerek "Alnımdan öp" dedi.
Bunun üzerine yaşlı adam, Erdoğan'ı alnından öptü. O anlar kameralara yansırken, samimi anlar yaşandı. Cumhurbaşkanı'nın alnından öpüldüğü anlar ve ziyarete ilişkin diğer görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan, elini öpmek isteyen yaşlı adama başka bir teklifte bulundu: Alnımdan öp - Son Dakika