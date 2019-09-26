Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elpidophoros'u kabul etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elpidophoros'u kabul etti

1 saat önce

NEW Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York'ta, ABD Rum Ortodoks Başpiskoposu Elpidophoros'u kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elpidophoros'u kabul etti, System.String[]

NEW Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York'ta, ABD Rum Ortodoks Başpiskoposu Elpidophoros'u kabul etti.

Basına kapalı gerçekleşen kabulde, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de hazır bulundu.

Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler, New York, Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 10:04 Kaynak: AA
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