Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elpidophoros'u kabul etti
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NEW Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York'ta, ABD Rum Ortodoks Başpiskoposu Elpidophoros'u kabul etti. Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 10:04 Kaynak: AA
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