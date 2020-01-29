Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli İstanbul Vaizi Vanlıoğlu'nun cenazesine katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli İstanbul Vaizi Vanlıoğlu'nun cenazesine katıldı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli İstanbul Vaizi Vanlıoğlu'nun cenazesine katıldı

6 saat önce

İdris TİFTİKCİ / Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hayatını kaybeden İsmailağa Kur'an Kursu'nun kurucusu emekli İstanbul Vaizi Ahmet Vanlıoğlu'nun cenazesine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli İstanbul Vaizi Vanlıoğlu'nun cenazesine katıldı, System.String[]

İdris TİFTİKCİ/ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hayatını kaybeden İsmailağa Kur'an Kursu'nun kurucusu emekli İstanbul Vaizi Ahmet Vanlıoğlu'nun cenazesine katıldı.

Bir süredir kanser tedavisi gören ve önceki gün evinde 77 yaşında hayatını kaybeden Vanlıoğlu için Fatih Camisi'nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bayrak Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar, İsmailağa Cemaati Önderi Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vekillerinden Hasan Kılıç, Kemal Hut, oğlu Ahmet Ustaosmanoğlu ile yakınları ve çok sayıda kişi katıldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze töreninde yaptığı konuşmada, "Kürsüdeki hitabında o kavl-i leyyin, Vanlıoğlu hocamızda temerküz etmişti. Bu kadar güzel ifade tarzıyla da gönüllerimizi, gönülleri fethetmişti. Son demlerinde kendisini doğrusu görme imkanım olamadığı için de çok üzgünüm. Şimdi musallada kendisiyle beraberiz. Rabbim inşallah taksiratını hasenata tebdil etsin. Cennetiyle cemaliyle hep birlikte bizleri müşerref kılsın ve Sevgili Peygamberimizin özellikle livaü'l hamd ismiyle müsemma sancağı altında hep bizleri haşr-ü cem eylesin." dedi. Erdoğan cenaze namazı sonrası Vanlıoğlu'nun tabutuna omuz verdi. Vanlıoğlu, Edirnekapı Mezarlığında toprağa verildi.


İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 05:46 Kaynak: DHA
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