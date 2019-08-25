Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Emine Bulut hanımefendi ile ilgili olay, yenilir yutulur bir olay değil. Bu...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Emine Bulut hanımefendi ile ilgili olay, yenilir yutulur bir olay değil. Bu...

40 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Emine Bulut hanımefendi ile ilgili olay, yenilir yutulur bir olay değil. Bu ciddi bir vahşet, alçaklık, adiliktir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Emine Bulut hanımefendi ile ilgili olay, yenilir yutulur bir olay değil. Bu ciddi bir vahşet, alçaklık, adiliktir."

Recep Tayyip Erdoğan, Emine Bulut, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 05:56 Kaynak: AA
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