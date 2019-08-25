Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Emine Bulut hanımefendi ile ilgili olay, yenilir yutulur bir olay değil"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Emine Bulut hanımefendi ile ilgili olay, yenilir yutulur bir olay değil"

1 saat önce

Toplu açılış töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TRABZON - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da Toplu Açılış Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.

Toplu açılış töreni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

TRABZON - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da Toplu Açılış Töreni'ne katılarak konuşma yaptı. (6)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Emine Bulut hanımefendi ile ilgili olay, yenilir yutulur bir olay değil. Bu ciddi bir vahşet, alçaklık, adiliktir."

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Trabzon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 07:01 Kaynak: AA
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