Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emine Bulut'un ailesine başsağlığı diledi
Son Dakika Politika Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emine Bulut'un ailesine başsağlığı diledi

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'un babasıyla telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emine Bulut'un ailesine başsağlığı diledi, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'un babasıyla telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Bulut'un babası Ahmet Bulut ile görüşmesinde Emine Bulut'un menfur bir cinayet sonucu hayatını kaybetmesinden dolayı duyduğu derin üzüntüyü dile getirdi ve aileye başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, failin hak ettiği cezayı alması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi için gerekenlerin yapılacağını ifade etti.

Recep Tayyip Erdoğan, Emine Bulut, Politika

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 12:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçilmiş olmak hiç kimseye suç işleme özgürlüğü tanımaz
Fenerbahçe, Emine Bulut'u unutmadı Emine Bulut'un annesi: Torunum, 'Anneanne ben ambulans çağırın diyorum, onlar çekim yapıyor' dedi Tekirdağ'da ikinci doğal gaz rezervi bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.8.2019 01:57:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emine Bulut'un ailesine başsağlığı diledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]