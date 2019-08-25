Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emine Bulut'un babasıyla telefonda görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emine Bulut'un babasıyla telefonda görüştü

42 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'un babasıyla telefonda görüşerek başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emine Bulut'un babasıyla telefonda görüştü, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'un babasıyla telefonda görüşerek başsağlığı diledi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'un babası Ahmet Bulut ile telefonda görüştü. Erdoğan görüşmede, Emine Bulut'un menfur bir cinayet sonucu hayatını kaybetmesinden dolayı duyduğu derin üzüntüyü dile getirdi ve aileye başsağlığı dileklerini ileterek failin hak ettiği cezayı alması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi için gerekenlerin yapılacağını belirtti. - ANKARA

Emine Bulut, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 01:12 Kaynak: İHA
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