Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eminim Şehir Hastanelerimizden de En Çok Yine İstemeyenler İstifade Edecek.
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eminim şehir hastanelerimizden de en çok yine istemeyenler istifade edecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Eminim şehir hastanelerimizden de en çok yine istemeyenler istifade edecek. Varsın etsinler, bizim bu noktada bir derdimiz, sıkıntımız yok."
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 01:29 Kaynak: AA
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