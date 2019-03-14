Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eminim Şehir Hastanelerimizden de En Çok Yine İstemeyenler İstifade Edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eminim Şehir Hastanelerimizden de En Çok Yine İstemeyenler İstifade Edecek.

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eminim şehir hastanelerimizden de en çok yine istemeyenler istifade edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eminim şehir hastanelerimizden de en çok yine istemeyenler istifade edecek. Varsın etsinler, bizim bu noktada bir derdimiz, sıkıntımız yok."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 01:29 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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