Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eminim Şehir Hastanelerimizden de En Çok Yine İstemeyenler İstifade Edecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eminim Şehir Hastanelerimizden de En Çok Yine İstemeyenler İstifade Edecek"

57 dakika önce

- Bilkent Şehir Hastanesi Açılış Töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilkent Şehir Hastanesi Açılış Töreni'nde konuştu.

- Bilkent Şehir Hastanesi Açılış Töreni
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilkent Şehir Hastanesi Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eminim şehir hastanelerimizden de en çok yine istemeyenler istifade edecek. Varsın etsinler, bizim bu noktada bir derdimiz, sıkıntımız yok."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 02:16 Kaynak: AA

Şehir Hastanesi, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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