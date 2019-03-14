Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eminim Şehir Hastanelerimizden de En Çok Yine İstemeyenler İstifade Edecek"
57 dakika önce
- Bilkent Şehir Hastanesi Açılış Töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilkent Şehir Hastanesi Açılış Töreni'nde konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 02:16 Kaynak: AA
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