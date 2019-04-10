Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Emniyet Teşkilatımızın 174. Kuruluş Yıl Dönümünü Tebrik Ediyorum"
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- Törene katılan vatandaşlardan detay görüntüler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığında Emniyet Teşkilatının 174. Kuruluş Yıldönümü ve Özel Harekat Daire Başkanlığı Yeni Binası Açılış Töreni'nde konuştu.
- Törene katılan vatandaşlardan detay görüntüler
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:32 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığında Emniyet Teşkilatının 174. Kuruluş Yıldönümü ve Özel Harekat Daire Başkanlığı Yeni Binası Açılış Töreni'nde konuştu. -1-
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