Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Emniyet Teşkilatımızın 174. Kuruluş Yıl Dönümünü Tebrik Ediyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Emniyet Teşkilatımızın 174. Kuruluş Yıl Dönümünü Tebrik Ediyorum"

35 dakika önce

- Törene katılan vatandaşlardan detay görüntüler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığında Emniyet Teşkilatının 174. Kuruluş Yıldönümü ve Özel Harekat Daire Başkanlığı Yeni Binası Açılış Töreni'nde konuştu.

- Törene katılan vatandaşlardan detay görüntüler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığında Emniyet Teşkilatının 174. Kuruluş Yıldönümü ve Özel Harekat Daire Başkanlığı Yeni Binası Açılış Töreni'nde konuştu. -1-
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:32 Kaynak: AA
Özel Harekat Daire Başkanlığı, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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