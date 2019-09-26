Cumhurbaşkanı Erdoğan: "En alttan en tepeye kadar son darbeci de yargıya hesap verene kadar FETÖ...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "En alttan en tepeye kadar son darbeci de yargıya hesap verene kadar FETÖ ile mücadelemizi sürdüreceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 03:18 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "En alttan en tepeye kadar son darbeci de yargıya hesap verene kadar FETÖ ile mücadelemizi sürdüreceğiz."
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