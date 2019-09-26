Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "En alttan en tepeye kadar son darbeci de yargıya hesap verene kadar FETÖ...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "En alttan en tepeye kadar son darbeci de yargıya hesap verene kadar FETÖ...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "En alttan en tepeye kadar son darbeci de yargıya hesap verene kadar FETÖ ile mücadelemizi sürdüreceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "En alttan en tepeye kadar son darbeci de yargıya hesap verene kadar FETÖ ile mücadelemizi sürdüreceğiz."

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 03:18 Kaynak: AA
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