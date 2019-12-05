Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "En azından biz imkanlarımız çerçevesinde Tel Abyad ve Rasulayn arasındaki...
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'En azından biz imkanlarımız çerçevesinde Tel Abyad ve Rasulayn arasındaki... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "En azından biz imkanlarımız çerçevesinde Tel Abyad ve Rasulayn arasındaki...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "En azından biz imkanlarımız çerçevesinde Tel Abyad ve Rasulayn arasındaki bölgede bir çalışma başlatalım. Bu çalışmayla ortaya bir mülteciler şehri çıkartalım" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "En azından biz imkanlarımız çerçevesinde Tel Abyad ve Rasulayn arasındaki bölgede bir çalışma başlatalım. Bu çalışmayla ortaya bir mülteciler şehri çıkartalım" dedi. - LONDRA

Recep Tayyip Erdoğan, Telabyad, Politika

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 03:07 Kaynak: İHA
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