Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: En batıdan en doğuya, bunlar terk edene kadar operasyon devam edecek
Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan: En batıdan en doğuya, bunlar terk edene kadar operasyon devam edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan: En batıdan en doğuya, bunlar terk edene kadar operasyon devam edecek

20 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı kapsamında 30-35 kilometre derinliğe inileceğini söyledi. Erdoğan, ayrıca Resulayn'ın alındığını, Tel Abyad'ın ise kuşatıldığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: En batıdan en doğuya, bunlar terk edene kadar operasyon devam edecek, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı kapsamında 30-35 kilometre derinliğe inileceğini söyledi. Erdoğan, ayrıca Resulayn'ın alındığını, Tel Abyad'ın ise kuşatıldığını duyurdu.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 490 oldu. Bunun 440'ı öldürülmüş olanlar, bunların 26'sı yaralı ve 254 tane teslim alınan var" dedi. Erdoğan ayrıca harekat kapsamında TSK'dan 2, Milli Suriye Ordusu'ndan 16 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:17 
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