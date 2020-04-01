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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "En büyük avantajımız hastalıkla mücadeleyi erken başlatmış olmamız"
6 saat önce
-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İl Başkanları ile yaptığı toplantıda konuştu.
-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İl Başkanları ile yaptığı toplantıda konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 03:49 Kaynak: AA
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