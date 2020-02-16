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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "En büyük hayalimiz, evlatlarımıza 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "En büyük hayalimiz, evlatlarımıza 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçirebilecekleri güçlü bir Türkiye bırakmaktır.
Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 04:06 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "En büyük hayalimiz, evlatlarımıza 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçirebilecekleri güçlü bir Türkiye bırakmaktır."
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