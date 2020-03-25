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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "En düşük emekli aylığı 1500 liraya çıkarılacak"
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "En düşük emekli aylığı 1500 liraya çıkarılacak"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "En düşük emekli aylığı 1500 liraya çıkarılacak"
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 06:38 Kaynak: AA
Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlarla yaptığı telekonferansta Çavuşoğlu'nu uyardı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Enerji Bakanı'na bordan üretilen el dezenfektanının reklamının yapılması talimatını verdi Son Dakika: Bor katkılı el dezenfektanının üretimi başlıyor 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlar emekli maaşlarını evlerinden alabilecek