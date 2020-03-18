Cumhurbaşkanı Erdoğan: "En düşük emekli maaşını bin 500 liraya yükseltiyoruz. " - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'En düşük emekli maaşını bin 500 liraya yükseltiyoruz. ' - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "En düşük emekli maaşını bin 500 liraya yükseltiyoruz. "

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "En düşük emekli maaşını bin 500 liraya yükseltiyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "En düşük emekli maaşını bin 500 liraya yükseltiyoruz. " - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 07:12 Kaynak: İHA

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