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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "En düşük emekli maaşını bin 500 liraya yükseltiyoruz. "
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "En düşük emekli maaşını bin 500 liraya yükseltiyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "En düşük emekli maaşını bin 500 liraya yükseltiyoruz. " - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 07:12 Kaynak: İHA
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