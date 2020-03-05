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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "En kısa sürede ateşkesi gerçekleştirecek, ardından birlikte...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "En kısa sürede ateşkesi gerçekleştirecek, ardından birlikte kararlaştıracağımız diğer adımları süratle atacağız."
Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 08:28 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "En kısa sürede ateşkesi gerçekleştirecek, ardından birlikte kararlaştıracağımız diğer adımları süratle atacağız."
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