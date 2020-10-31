Cumhurbaşkanı Erdoğan: "En kısa zamanda da inşaat çalışmalarıyla birlikte, evleri yıkılan vatandaşlarımız için bu evler yapılıp buralara taşınmasını... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "En kısa zamanda da inşaat çalışmalarıyla birlikte, evleri yıkılan vatandaşlarımız için bu evler yapılıp buralara taşınmasını...

31.10.2020 20:59

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "En kısa zamanda da inşaat çalışmalarıyla birlikte, evleri yıkılan vatandaşlarımız için bu evler yapılıp buralara taşınmasını sağlamış olacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "En kısa zamanda da inşaat çalışmalarıyla birlikte, evleri yıkılan vatandaşlarımız için bu evler yapılıp buralara taşınmasını sağlamış olacağız. Ola ki vatandaşlarımız içerisinden kiralık bulan arkadaşlarımıza biz bizzat kira bedellerini ödemek kaydıyla oralara yerleşmesini sağlayacağız"

-"Bildiğiniz gibi dün İzmir Seferihisar ilçemizde 14-51 itibariyle merkez üssü Ege Denizi açıklarında 6.6 şiddetinde bir deprem yaşadık. ve bu deprem neticesinde şuan itibariyle 37 vefatımız var. 885 yaralımız var"

-"Bunlardan 667'si taburcu olmuş vaziyette. 218 vatandaşımızın tedavisi devam ediyor. 8 Yoğun bakım var. 3'ü ağır. Şuana kadar enkazdan kurtarılan vatandaşlarımızın sayısı 103"

-"Bu süreci TBMM başkanımız olsun, Cumhurbaşkanı yardımcımız olsun, bakanlarımız bu süreci takip ediyor. Diyanet işleri, AFAD'ımız, Kızılayımız hep burada kurum olarak bulundular"

-"İzmir Valimiz süreci benimle koordine etti. Belediye Başkanı da bu süreçte yer aldı. İzmir milletvekilimiz Binali Bey aynı şekilde süreci yakından takip etti. Tüm İzmir milletvekili arkadaşlarımız da süreci takip ettiler"

-"Bir diğer konu AFAD, Sakarya, Bursa, 3 MOBİL koordinasyon aracıyla burada görev infaa etti. 35 mobil baz istasyonu sevk edilmiş olup, 25'i kurulmuş durumdadır. Bütün bunların yanında 24 milyon şuana kadar ödenek gönderdik. İhtiyaca göre valimizin koordinesiyle yapılacak taleple bunun sürekli devamı söz konusu"

İZMİR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremin etkilediği İzmir'e geldi. Erdoğan, İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi'nde yetkililerden deprem sonrası yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldıktan sonra açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: En kısa zamanda da inşaat çalışmalarıyla birlikte, evleri yıkılan vatandaşlarımız için bu evler yapılıp buralara taşınmasını...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En kısa zamanda da inşaat çalışmalarıyla birlikte, evleri yıkılan vatandaşlarımız için bu evler yapılıp buralara taşınmasını...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En kısa zamanda da inşaat çalışmalarıyla birlikte, evleri yıkılan vatandaşlarımız için bu evler yapılıp buralara taşınmasını...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En kısa zamanda da inşaat çalışmalarıyla birlikte, evleri yıkılan vatandaşlarımız için bu evler yapılıp buralara taşınmasını...

Recep Tayyip Erdoğan, İnşaat, Deprem, İzmir, Genel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'En kısa zamanda da inşaat çalışmalarıyla birlikte, evleri yıkılan vatandaşlarımız için bu evler yapılıp buralara taşınmasını... - Son Dakika


Son Dakika

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