Cumhurbaşkanı Erdoğan: "En küçük gevşeklik gösterdiğimiz gün, Sevr'den beter dayatmalarla karşımıza çıkacaklardır" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "En küçük gevşeklik gösterdiğimiz gün, Sevr'den beter dayatmalarla karşımıza çıkacaklardır"

18.03.2021 15:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan," Bazıları biz bu mücadeleyi yürütmesek karşıdakiler gizli, açık saldırılardan vazgeçecek sanıyorlar.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan," Bazıları biz bu mücadeleyi yürütmesek karşıdakiler gizli, açık saldırılardan vazgeçecek sanıyorlar. Biz bu mücadelede en küçük gevşeklik gösterdiğimiz gün, Sevr'den beter dayatmalarla karşımıza çıkacaklardır. Türkiye'ye bugün fiilen bulaşamıyorlarsa, siyasetten ekonomiye, altyapıdan savunma sanayine kadar her alanda sahip olduğumuz güç sayesindedir. Türkiye hep güçlü olmak mecburiyetindedir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni'ne katıldı. Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından şehit yakınları ve gazilere Devlet Övünç Madalyası ve beratı verildi. Tören, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bandosu'nun Saygı duruşu ve İstiklal Marşı seremonisiyle başladı.

"Terörle mücadele diye ifade ettiğimiz ama daha kapsamlı bir çarpışma olan kavgayı veriyoruz"

Programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yurtiçi ve yurt dışında yürüttüğümüz, terörle mücadelede şehit ya da gazi olan kardeşlerimiz, bu toprakları bin yıldır vatan yapma mücadelemizin son neferleridir. Bin yıldır bize sadece bu toprakları değil, aldığımız nefesi bile çok görenler kimi zaman ordularla, kimi zaman sinsi tuzaklarla üzerimize geldiler. Haçlı seferlerinden İstiklal harbine kadar bunlarla mücadele ettik. Bugün de terörle mücadele diye ifade ettiğimiz ama daha kapsamlı bir çarpışma olan kavgayı veriyoruz. Her ne kadar anlamamakta ısrar etseler de bayrağımızın ve ezanımızın sembolü olduğu bu kavga bin yıllık varlık yokluk mücadelesinin ta kendisidir. Bazıları biz bu mücadeleyi yürütmesek karşıdakiler gizli açık saldırılardan vazgeçecek sanıyorlar. Biz bu mücadelede e n küçük gevşeklik gösterdiğimiz gün Sevr'den beter dayatmalarla karşımıza çıkacaklardır. Türkiye'ye bugün fiilen bulaşamıyorlarsa, siyasetten ekonomiye, altyapıdan savunma sanayine kadar her alanda sahip olduğumuz güç sayesindedir. Türkiye hep güçlü olmak mecburiyetindedir.

Türkiye'nin en büyük güç kaynağının 84 milyon vatandaşın kendi içindeki birliği, beraberliği kardeşliği olduğunu belirten

Erdoğan," Millet olarak tek bilek, tek yürek hareket ettiğimizde Allah'ın izni ile karşımızda duracak hiç bir güç tanımıyor, aşamayacak hiçbir engel görmüyoruz. Vatanımızın bütünlüğüne, ülkemizin birliğine yönelik saldırıların artmasının gerisinde, bu hakikatin düşmanlarımız tarafından görülmesi vardır. Coğrafyamızda hüküm süren daha önce devletlerimiz olan, Osmanlı da, Selçuklu da dış saldırılardan ziyade içerideki bölünmeler sebebi ile yıkılmışlardır. Henüz 100'üncü yılına ulaşamadığımız bugünkü devletimizin aynı akıbete duçar olmasına izin vermeyeceğiz. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Hep birlikte kardeş olacağız. Unutmayalım, vazgeçmeksizin Türkiye olacağız. Her fırsatta tekrarladığımız Rabia'mızın arkasındaki mana işte budur. Tek millet diyerek 84 milyonun birliğini, beraberliğini, Tek bayrak diyerek rengini, şehitlerimizin kanından alan bayrağımızın birleştiriciliğini vurguluyoruz, tek vatan diyerek vatan toprağının bölünmezliğine, tek devlet diyerek Türkiye Cumhuriyeti'nden başka devletimiz olmadığını, olamayacağını anlatıyoruz" diye konuştu.

"Kahramanlık destanlarıyla yürüttüğümüz bu kadim ve kutlu mücadele verdiğimiz her şehidimiz, her gazimiz İstiklalimizin ve istikbalimizin tescilinin sembolü olan mühürlerdir" diyen Erdoğan şunları söyledi;

"Bu yolda akıttığımız her damla kan, döktüğümüz her damla gözyaşı ve her damla ter de geleceğimizi aydınlatan bir ışık huzmesidir. Şehit yakınlarımız ve gazilerimiz olarak sizler, böylesine mukaddes bir davanın en ön saflarında yer alıyorsunuz. Elbette milletimiz ve devletimiz size olan borcunu asla ödeyemez. Sizlere sağlanan tüm imkanlar ve bugün takdim edeceğimiz madalyalar sadece şükranımızın, minnettarlığımızın küçük birer nişanesidir. Dedesinden, atasından kalan istiklal madalyalarını gururla taşıyanlar olarak ecdadımızla nasıl iftihar ediyorsak; sizlerin soyundan gelenler de sizinle aynı şekilde gurur duyacaktır."

"Çanakkale, tarafların kimliklerine baktığımızda yedi düvelin bir olup üzerimize geldiği bir savaştır"

Bugün Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü olduğunu hatırlatan Erdoğan, "Çanakkale destanını yazan kahramanlarımızın her birini özellikle şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle yad ediyorum. Bu toprakları vatan yapabilmek için nice savaşlar verdik. Ecdadını özellikle unutmayan bir nesil var. Kaldı ki, ecdadın kanlarıyla yoğurarak vatan yaptığı bu toprakları onların hatıralarına layık şekilde korumak, devletimizi güçlendirmek ve büyütmek için gece gündüz çalıştık, çalışıyoruz. Çanakkale Savaşları hem istiklal Harbimizin girizgahı olması hem de milletimizin topyekun kıyamını ifade etmesi bakımından ayrı bir öneme sahiptir. Eğer Çanakkale'de o tarihi destan yazılmamış, o muhteşem zafer kazanılmamış olsaydı; Allah korusun büyük bir felaketle karşı karşıya kalacaktık. Çanakkale, tarafların kimliklerine baktığımızda yedi düvelin bir olup üzerimize geldiği bir savaştır. Türk milletinin coğrafyanın her köşesinden insanıyla Çanakkale'de bu hayasız akına imanıyla dur demiştir" ifadelerini kullandı.

"Dün var güçleriyle yüklendikleri halde bu millete diz çöktürmeyi başaramadılar"

Mehmet Akif'in Çanakkale tasvirine ilişkin bir şiir okuyan Erdoğan, "Çanakkale'de bir hilal uğruna çok güneşlerimizi kaybettik. Karşılığında istiklalimizi ve istikbalimizi kurtardık. Bugün sınırlarımız içinde ve dışında İstiklalimizi ve İstikbalimizi korumak için hazır bekleyen nice güneşlerimizin aydınlığında büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ediyoruz. Dün var güçleriyle yüklendikleri halde bu millete diz çöktürmeyi başaramadılar. Bugün de terörden darbeye kadar her yolu denediler ama milletimize diz çöktüremediler. İnşallah gelecekte de bu kirli emellerine ulaşamayacaklar. Demokrasi ve kalkınma yolunda attığımız her yeni adımla, kazandığımız her mücadele ile geleceğimize daha güvenle bakıyoruz" dedi.

"Milli andımız olan İstiklal Marşı'mız neden birlik olmamız gerektiğini anlatıyor"

Erdoğan," Türkiye'yi 2023 hedeflerine kavuşturma konusundaki ısrarımızın sebebi üzerimizde oynanan oyunları bir daha teşebbüs edilemeyecek şekilde yerle yeksan etmektir. Binlerce yıllık devlet geleneğimizden ve coğrafyamızdaki bin yıllık varlığımızdan aldığımız dersler ışığında evlatlarımıza 2053 vizyonunu miras bırakıyoruz. İstiklal Marşı'nın her bir kelimesi, her bir satırı, her bir dörtlüğü bize verdiğimiz mücadelenin tarihi önemini anlatan mesajlarla doludur. Aynı zamanda milli andımız olan istiklal Marşımız bize ne için birlik olmamız, vatanımıza ne için sahip çıkmamız, ne için devletimizi güçlendirmemiz gerektiğini anlatıyor. İstiklal Marşı'mızdaki ruhu hep birlikte içselleştirmemiz, 7'den 70'e milletimizin her ferdine aşılamamız bu bakımdan büyük önem taşıyor. Şehir yakınlarımızın ve gazilerimizin evlatlarını görüyorum. İnşası için var gücümüzle çalıştığımız büyük Türkiye hedefimiz bu evlatlarımızın omuzlarında zirveye çıkacaktır. Sevgili çocuklar, Bayrağımızı dalgalandıracak rüzgar dün dedelerimizdi, bugün babalarımız oldu, yarın inşallah sizler olacaksınız. Kalbinden iman, dilinden tekbir, elinden bayrak eksik olmayan her alanda kendini en iyi şekilde yetiştirmiş evlatlar oldukça gözümüz arkada kalmayacaktır. Rabbim bizleri şehitlerimizin yolundan ayrımasın diyorum" diye konuştu.

Programa, Erdoğan'ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve Alpay Özalan da katıldı. - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Çanakkale, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'En küçük gevşeklik gösterdiğimiz gün, Sevr'den beter dayatmalarla karşımıza çıkacaklardır' - Son Dakika


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