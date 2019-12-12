Cumhurbaşkanı Erdoğan: "En yakın zamanda ihalesini yapmak suretiyle Kanal İstanbul'a başlayacağız." - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'En yakın zamanda ihalesini yapmak suretiyle Kanal İstanbul'a başlayacağız.' - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "En yakın zamanda ihalesini yapmak suretiyle Kanal İstanbul'a başlayacağız."

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "En yakın zamanda ihalesini yapmak suretiyle Kanal İstanbul'a başlayacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "En yakın zamanda ihalesini yapmak suretiyle Kanal İstanbul'a başlayacağız."

Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 01:12 Kaynak: AA
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