Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Widodo ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G-20 Zirvesi'ndeki temasları kapsamında Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile zirvenin gerçekleştirildiği INTEX Fuar Merkezi'nde bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 11:45 Kaynak: DHA
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