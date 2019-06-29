Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Widodo ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Widodo ile görüştü

5 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G-20 Zirvesi'ndeki temasları kapsamında Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile zirvenin gerçekleştirildiği INTEX Fuar Merkezi'nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Widodo ile görüştü, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G-20 Zirvesi'ndeki temasları kapsamında Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile zirvenin gerçekleştirildiği INTEX Fuar Merkezi'nde bir araya geldi.
Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar eşlik etti.


Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 11:45 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı, Recep Tayyip Erdoğan, Dünya
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