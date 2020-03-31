Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Widodo ile telefonda görüştü. - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Widodo ile telefonda görüştü.
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Widodo ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Widodo ile telefonda görüştü. Görüşmede, koronavirüsle mücadelede iş birliği konuları ele alındı.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 04:50 Kaynak: AA
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