Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Widodo görüşmede, karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebrikinde bulunurken, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele başta olmak üzere ikili ilişkileri güçlendirmeye dönük adımları ele aldı.
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27.05.2020 02:31:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezya Cumhurbaşkanı Widodo ile görüştü - Son Dakika