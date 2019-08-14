Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı nedeniyle Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı nedeniyle Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla liderle yaptığı telefon görüşmelerine devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kapsamda Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Telefon görüşmesinde iki liderin karşılıklı olarak bayram tebriğinde bulundukları kaydedildi.

(İHA)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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