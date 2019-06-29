Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Devlet Başkanı Widodo ile görüştü
20 dakika önce
- Görüşmeden detaylar Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında INTEX Osaka Fuar Merkezi'nde Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 07:01 Kaynak: AA
Putin ile May arasındaki görüşme G-20'ye damga vurdu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan G-20'de Putin ile görüştü
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesi başladı
Mezuniyetten dönerken otomobil takla attı: 4 ölü, 1 yaralı