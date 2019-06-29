- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Devlet Başkanı Widodo ile Görüştü
1 saat önce
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Devlet Başkanı Widodo ile görüştüOSAKA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında geldiği Japonya'da Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 09:19 Kaynak: İHA
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