Son Dakika Haberleri: - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Devlet Başkanı Widodo ile Görüştü
Son Dakika Güncel Haber

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Devlet Başkanı Widodo ile Görüştü

1 saat önce

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Devlet Başkanı Widodo ile görüştüOSAKA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında geldiği Japonya'da Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile görüştü.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Devlet Başkanı Widodo ile görüştü
OSAKA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında geldiği Japonya'da Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında INTEX Osaka Fuar Merkezi'nde Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile görüştü. Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile MİT Başkanı Hakan Fidan ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz da hazır bulundu.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Devlet Başkanı Widodo ile Görüştü
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 09:19 Kaynak: İHA
Joko Widodo, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'dan Trump görüşmesi öncesi S-400 mesajı: Herhangi bir aksama söz konusu değil Erdoğan ile Trump G-20 zirvesinde bir araya geldi: Türkiye'ye adil davranılmadı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü Son dakika! Cumhurbaşkanlığı'ndan Erdoğan-Trump görüşmesiyle ilgili açıklama

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.6.2019 10:31:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Devlet Başkanı Widodo ile Görüştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]