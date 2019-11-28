Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Savunma Bakanı Subianto'yu kabul etti - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Savunma Bakanı Subianto'yu kabul etti
7 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Savunma Bakanı Prabowo Subianto'nu kabul etti. Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 07:10 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir'i yalnız bırakmadı Yunan Dışişleri, Libya'yla imzalanan mutabakat nedeniyle Türkiye'nin Atina Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırdı Hande Fırat canlı yayında rahatsızlandı, program yarıda kesildi Kızına telefonla haber verdikten sonra pompalı tüfekle intihar etti!