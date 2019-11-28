Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Savunma Bakanını kabul etti
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Savunma Bakanını kabul etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Savunma Bakanını kabul etti

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Savunma Bakanı Prabowo Subianto'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Savunma Bakanını kabul etti, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Savunma Bakanı Prabowo Subianto'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. - ANKARA

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Politika

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 06:33 Kaynak: İHA
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