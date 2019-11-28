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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Savunma Bakanını kabul etti
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Savunma Bakanı Prabowo Subianto'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 07:05 Kaynak: İHA
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