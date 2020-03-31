Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezyalı mevkidaşıyla telefonda görüştü - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezyalı mevkidaşıyla telefonda görüştü
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 05:05 Kaynak: İHA
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