Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Enerji alanındaki işbirliğimiz her türlü sınamayı diğer alanlarda olduğu... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Enerji alanındaki işbirliğimiz her türlü sınamayı diğer alanlarda olduğu... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Enerji alanındaki işbirliğimiz her türlü sınamayı diğer alanlarda olduğu...

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen TürkAkım Projesi Açılış Töreni'nde konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen TürkAkım Projesi Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enerji alanındaki işbirliğimiz her türlü sınamayı diğer alanlarda olduğu...

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Haliç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 04:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-İran gerilimi için açıklama: İzin vermeyeceğiz
Cezaevindeki yüz nakilli Recep Sert, hastaneye yatırıldı İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşürsem ikna ederim Didem Arslan ve Ekrem İmamoğlu arasında sert tartışma

Son Dakika Haberleri
23:12 Giresun'da marangoz atölyesindeki yangında 4 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
23:08 Mısır'daki Libya toplantısı sona erdi - Son Dakika
23:07 Sosyal medya teşekkürü görevden aldırdı - Son Dakika
23:05 Irak Dışişleri Bakanlığından İran'ın füzeli saldırısına yönelik açıklama - Son Dakika
23:05 İran'da yarın ulusal yas ilan edildi - Son Dakika
22:08 Amasya'da bir alışveriş merkezinde yangın çıktı: 2 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
21:33 Son dakika: Barış Pınarı bölgesinde bombalı araç saldırısında 4 asker şehit oldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2020 23:20:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Enerji alanındaki işbirliğimiz her türlü sınamayı diğer alanlarda olduğu... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]