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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Enerjide kurulu gücümüzü 1'e 3 katladık"
6 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüdeki konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siyaset Akademisi'nin açılış dersine katıldı. Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 04:10 Kaynak: AA
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