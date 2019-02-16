Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Enerjide Yerli Kaynak Kullanımını En Üst Düzeye Çıkarmayı ve Dışa...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Enerjide yerli kaynak kullanımını en üst düzeye çıkarmayı ve dışa bağımlılığı azaltmayı hedefliyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Enerjide yerli kaynak kullanımını en üst düzeye çıkarmayı ve dışa bağımlılığı azaltmayı hedefliyoruz. 2017 yılında yerli kaynaklardan elektrik üretimimiz yüzde 45'ti. Bu oran şimdi ne oldu biliyor musunuz? Yüzde 60'ı buldu."
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 03:07 Kaynak: AA
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