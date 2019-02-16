Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Enerjide Yerli Kaynak Kullanımını En Üst Düzeye Çıkarmayı ve Dışa...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Enerjide Yerli Kaynak Kullanımını En Üst Düzeye Çıkarmayı ve Dışa...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Enerjide yerli kaynak kullanımını en üst düzeye çıkarmayı ve dışa bağımlılığı azaltmayı hedefliyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Enerjide yerli kaynak kullanımını en üst düzeye çıkarmayı ve dışa bağımlılığı azaltmayı hedefliyoruz. 2017 yılında yerli kaynaklardan elektrik üretimimiz yüzde 45'ti. Bu oran şimdi ne oldu biliyor musunuz? Yüzde 60'ı buldu."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 03:07 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Anadolu Yakası'nın En Değerli Alanına Şehir Hastanesi Yapılacak Galatasaray, Kasımpaşa'ya Konuk Olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli Takımda Yerli Teknik Direktör Olmasını İsterim Cami İmamının Verdiği Vaazı Kesip Erdoğan'ı Karşılaması Sosyal Medyada Olay Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.2.2019 16:46:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Enerjide Yerli Kaynak Kullanımını En Üst Düzeye Çıkarmayı ve Dışa...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]