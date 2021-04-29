Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Memur maaşlarını 10 Mayıs itibarıyla hesaplara yatırıyoruz" - Son Dakika

MKEK Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası

Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi Açılış Etkinliği ve Ürün Lansmanı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye takdimi

Açılışın yapılması ve kurdele kesilmesi ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MKEK Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi Açılış Etkinliği ve Ürün Lansmanı'nda konuştu. (3)

Erdoğan: "Memur maaşlarını 10 Mayıs itibarıyla hesaplara yatırıyoruz."