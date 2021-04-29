Cumhurbaşkanı Erdoğan, Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi Açılış Etkinliği ve Ürün Lansmanı'na katıldı (3) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi Açılış Etkinliği ve Ürün Lansmanı'na katıldı (3)
29.04.2021 20:46
MKEK Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi Açılış Etkinliği ve Ürün Lansmanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın incelemelerde bulunması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MKEK Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda Enerjitik...
MKEK Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası
Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi Açılış Etkinliği ve Ürün Lansmanı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın incelemelerde bulunması
ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MKEK Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi Açılış Etkinliği ve Ürün Lansmanı'na katıldı. (3)
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