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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Enflasyon 2020'de inşallah tek haneli rakamlara inecek"
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Merkez Bankası başkanını görevden aldık.
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 03:15 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Merkez Bankası başkanını görevden aldık. Yeni Merkez Bankası başkanımızla beraber faiz oranı yüzde 13.5'e kadar indi. Daha da inecek. Enflasyon 2020'de inşallah tek haneli rakamlara inecek" dedi.
(İHA)
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