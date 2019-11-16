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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Enflasyon 2020'de tek haneli rakama inecek"
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Enflasyon 2020'de tek haneli rakama inecek" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Hiçbir emekli maaşının bin liranın altında kalamamasını sağladık" "Sağlık karnesi gibi, yeşil kart gibi vatandaşlarımızın işini zorlaştıran ya da rencide eden uygulamalara son verdik.
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 03:52 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Enflasyon 2020'de tek haneli rakama inecek"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:
"Hiçbir emekli maaşının bin liranın altında kalamamasını sağladık"
"Sağlık karnesi gibi, yeşil kart gibi vatandaşlarımızın işini zorlaştıran ya da rencide eden uygulamalara son verdik."
"Kayıt dışı istihdamı yüzde 52'den yüzde 36 seviyesine kadar indirdik"
"IMF'nin kapısını CHP zihniyeti açtı"
"Faiz yüzde 35'lerin üstünde yüzde 40'lara kadar gitmişti. Bir Merkez Bankası başkanı görevden aldık, yeni başkanımızla beraber şu anda yüzde 13,5'a kadar indi. Daha da inecek."
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