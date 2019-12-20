Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Enflasyon) 2020 içinde inşallah tek haneliye gidiyoruz. - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Enflasyon) 2020 içinde inşallah tek haneliye gidiyoruz. - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Enflasyon) 2020 içinde inşallah tek haneliye gidiyoruz.

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Enflasyon) 2020 içinde inşallah tek haneliye gidiyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Enflasyon) 2020 içinde inşallah tek haneliye gidiyoruz. Tek haneliye gidiş zaten olumlu gelişmelerin alametidir."

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 02:02 Kaynak: AA
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