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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Enflasyon) 2020 içinde inşallah tek haneliye gidiyoruz.
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Enflasyon) 2020 içinde inşallah tek haneliye gidiyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 02:02 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Enflasyon) 2020 içinde inşallah tek haneliye gidiyoruz. Tek haneliye gidiş zaten olumlu gelişmelerin alametidir."
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