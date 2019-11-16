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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Enflasyon da inşallah tek haneli rakama inecek 2020'de."
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Enflasyon da inşallah tek haneli rakama inecek 2020'de.
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 03:06 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Enflasyon da inşallah tek haneli rakama inecek 2020'de."
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