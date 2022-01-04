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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyon üzerindeki köpüğü de alacağız - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyon üzerindeki köpüğü de alacağız

04.01.2022 16:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyon üzerindeki köpüğü de alacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyon üzerindeki köpüğü de alacağızCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Döviz kurundaki aşırı dalgalanma ve fiyatlarda aşırı yükseliş gibi tatsız hadiseleri bu yolda önümüze çıkan dikenler, çakıllar olarak görüyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyon üzerindeki köpüğü de alacağız

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Döviz kurundaki aşırı dalgalanma ve fiyatlarda aşırı yükseliş gibi tatsız hadiseleri bu yolda önümüze çıkan dikenler, çakıllar olarak görüyoruz. Açıkladığımız tedbir paketi ile döviz kuru üzerindeki köpüğü hızla almıştık, enflasyon üzerindeki köpüğü de süratle alarak ülkemizi hak etmediği bu görüntüden kurtaracağız. Vatandaşımızı ne döviz kurundaki dalgalanmanın ne fahiş fiyat artışı yükü altında bırakmamakta kararlıyız" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, yılın ilk toplantısının ülke ve partisi için hayırlara vesile olmasını dileyerek, AK Parti'nin kuruluşundan bugüne kadar kurumsal geleneklerini geliştirerek koruduğunu ve yaşattığını söyledi. Üye sayılarının sürekli arttığını belirten Erdoğan, "Tabii burada asıl olan üye sayısını kağıt üzerinde artırmak değil, her üyemizi partimizin faaliyetlerine faal olarak dahil edebilmektir. Bunu başardığımızda 84 milyon vatandaşımızın her birine ulaşma, dokunma ve gönlünü kazanma hedefimizi çok daha kolay bir şekilde hayata geçirebiliriz" dedi.

'İNSANIMIZLA İÇ İÇEYİZ'Erdoğan, 2022'nin kendileri için hazine değerinde bir dönem olduğunu belirterek, "Ülkemizdeki muhalefet icraatta tembel, vatandaşlarımızla ilişkisinde de riyakardır. Onlar sadece seçimden seçime vatandaşımıza gider, tiyatro havasında oy ister, sonra da bir daha döner arkalarına bakmazlar. Meydanlarda verdikleri sözlerin hiçbirini göreve gelince hatırlamazlar, hatırlatana da saldırırlar. Biz ise yılın 365 günü insanımızla iç içeyiz. Böyle olmak mecburiyetindeyiz. Çünkü biz siyaseti milletimiz için yapıyoruz, milletimizle birlikte yürütüyoruz. Siyaset kapısı hacet kapısıdır. Derdi, sıkıntısı, talebi ve teklifi olan herkesin ilk çalacağı kapının AK Parti teşkilatları olmasından daha tabii bir şey yoktur. Elbette her talebi karşılamak mümkün değildir. Derdine çözüm bulunabilecek vatandaşın sıkıntısını gidermek zaten boynumuzun borcudur. Bunun mümkün olmadığı durumda ise talep sahibi vatandaşımıza durumu izah ederek onun gönlünü almak, irtibatını sürdürmesini sağlamak da en başta gelen görevimizdir. AK Parti teşkilatlarında görev üstlenen hiç kimsenin meseleye bunun dışında bir bakış açısıyla yaklaşması bizim açımızdan kabul edilebilir bir durum değildir" diye konuştu.'BU KAPI SADECE SİYASET KAPISI DEĞİL'Partililere seslenen Erdoğan, şöyle konuştu: "İşimiz çok olabilir, mesuliyetimiz ağır olabilir, vaktimiz sınırlı olabilir, kişisel sıkıntılarımız olabilir. Her ne olursa olsun önceliğimizi vatandaşlarımızın gönlünü kazanmaya vereceğiz. Bunu başaramıyorsak o görev yerlerini boşuna işgal etmeyeceğiz. Çünkü, bu kapı sadece siyaset kapısı değil. Bu kapı çok daha büyük bir medeniyet, kültür, tarih ve inanç davasının günümüzdeki temsilcisidir. Yaptığımız hata, bıraktığımız eksik, yol açtığımız kayıp sadece şahsımızı değil nöbetçisi olduğumuz davamızı da etkiler. İşte bunun için hep birlikte çok çalışmamız, çok emek vermemiz, çok iyi neticeler almamız gereken bir döneme giriyoruz. 2022 senesi partimizin kuruluşunun üzerinden 21 yılı, iktidara gelişimizin üzerinden 20 yılı geride bırakacağımız bir dönüm noktasıdır. Partimizin son 10 yılındaki en önemli hedefinin sembolü olarak 2023'ü belirtmiştik. 1 yıl sonra bu günlerde inşallah 2023'e nasıl ulaştığımızı, 2023 seçimlerini nasıl organize edeceğimizi konuşacağız. Yaşadığımız coğrafyada bin yıldır her günümüz, her ayımız, her yılımız zorlu bir mücadele ile geçmiştir. Bu süreçte kimi zaman geleceğimizi belirleyecek önemde kritik yol ayrımları ile karşı karşıya geldiğimiz de olmuştur. Yaşadığımız şu dönemin de böylesine kritik olduğuna inanıyorum. Hiç uzağa gitmeye gerek yok, sadece geçtiğimiz 8-9 yılda yaşananlara baktığımızda bile bu gerçeği görebiliriz. AK Parti'nin milletimize en büyük hizmeti demokraside ve kalkınma altyapısında ülkemize sağladığı tarihi kazanımlar yanında, işte bu oyuna meydan okumuş olmasıdır."'ELBETTE SIKINTILAR YAŞADIK, BEDELLER ÖDEDİK'Erdoğan, çok daha büyük bir atılımın içine girdiklerini belirterek, şunları kaydetti: " Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirecek adımları atıyoruz. İlk defa 2011 yılında 'Türkiye hazır, hedef 2023' diyerek' ilan ettiğimizden beri yaşanan her hadisenin gerisinde işte bu kavga vardır. Gezi olaylarından 17/25 Aralık'a, çukur eylemlerinden 15 Temmuz'a kadar her saldırı aynı gaye ile tertip edilmiştir. Hamdolsun bugüne kadar bizi yolumuzdan döndürmeye muvaffak olamadılar. Elbette sıkıntılar yaşadık, bedeller ödedik. Ama büyük ve güçlü Türkiye trenini rayında ve rotasında tutmayı da başardık. Dünya, salgınla başlayan sağlık krizi ve ekonomik krizle sarsılırken, Türkiye hedeflerine doğru yürüyüşünü hızlandırmıştır. Ekonomi yönetimimizin önceliğini yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazla odaklı büyüme olarak belirledik. İhracatta 2021'i açıkladık; 225 milyar doların üzerinde bir rakamla tamamlamamız doğru yolda ilerlediğimizin göstergesidir. Bu millet, sanayici çalışıyor; ama ana muhalefet yavruları ile birlikte bu çalışmaları görmüyor. Hazineye ait tarım arazilerini kira ile kullanan çiftçilere bir müjde verelim. Çiftçilerimizin bu yerlerin ecri misil bedelinin yarısına kiralamayı zaten sağlamıştık. Bu 55 bin çiftçimizin kira sözleşmelerinin yıllık artış bedelini yüzde 22'den yüzde 9'a indiriyoruz. Bu uygulamadan yeni hazine arazisi kiralayacak çiftçilerimiz de faydalanabilecektir."'ÖNÜMÜZE ÇIKAN DİKENLER OLARAK GÖRÜYORUZ'

Erdoğan, her alanda milletin yanında olduklarını belirterek, "Bununla birlikte sıkıntılar da yaşamıyor değiliz. Döviz kurundaki aşırı dalgalanma ve fiyatlarda aşırı yükseliş gibi tatsız hadiseleri bu yolda önümüze çıkan dikenler, çakıllar olarak görüyoruz. Milletçe canımızı acıtsa da bunları kısa sürede geride bırakacak ve ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına mutlaka dahil edeceğiz. Açıkladığımız tedbir paketi ile döviz kuru üzerindeki köpüğü hızla almıştık, enflasyon üzerindeki köpüğü de süratle alarak ülkemizi hak etmediği bu görüntüden kurtaracağız. Vatandaşımızı ne döviz kurundaki dalgalanmanın ne fahiş fiyat artışı yükü altında bırakmamakta kararlıyız. Sizlerden ricam; bu süreçte vatandaşlarımıza daha çok ulaşmamız, yaptıklarımızı ve yapmakta olduklarımızı onlara daha sık anlatmamızdır. Muhalefet diye karşımıza çıkartılan yamalı bohçanın kifayetsizliğini ve tutarsızlığını örnekleri ile gösterin. Türkiye 2023 hedeflerine ulaştığında, milletimizin elde edeceği kazanımları sık sık anlatın" diye konuştu.

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Recep Tayyip Erdoğan, Togo Cumhuriyeti, Enflasyon, Döviz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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