Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonu, tek haneli rakamlara indireceğiz - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonu, tek haneli rakamlara indireceğiz

08.08.2023 00:53

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Biz, Türkiye'nin sadece güncel değil, çok eskilerden beri gelen kronik bir sorunuyla mücadele ediyoruz. Enflasyonu, tek haneli rakamlara indireceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, enflasyon ile ilgili konuştu. Erdoğan, son 21 yılın enflasyon ortalamasının yüzde 15'in altında olduğunu belirterek, "Bu mücadelede enflasyonu yüzde 6'lara kadar düşüren de yine biz olduk. İç ve dış pek çok arızi meselenin üst üste gelmesiyle yükselen enflasyonu, Allah'ın izniyle, yeniden tek haneli rakamlara yine biz indireceğiz" ifadelerini kullandı.

KABİNE'DE EKONOMİYE GENİŞ YER AYRILDI

Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında iki haftalık aranın ardından toplandı. Önemli konu başlıklarının ele alındığı toplantıda ekonomiye geniş yer ayrıldı. Toplantının ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan dikkat çeken mesajlar verdi.

"SON 21 YILIN ENFLASYON ORTALAMASI YÜZDE 15'İN ALTINDA"

Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığına ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çok eskilerden gelen kronik bir sorunla mücadele ettiklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: "Mesela, son 21 yılın enflasyon ortalaması yüzde 15'in altındadır. Bu ortalama rakamın 1970'lerde yüzde 34, 1980'lerde yüzde 44, 1990'larda yüzde 74 seviyelerinde olduğunu unutmamalıyız.

"ENFLASYONU YENİDEN TEK HANELİ RAKAMLARA YİNE BİZ İNDİRECEĞİZ"

Yani biz, Türkiye'nin sadece güncel değil, çok eskilerden beri gelen kronik bir sorunuyla mücadele ediyoruz. Bu mücadelede enflasyonu yüzde 6'lara kadar düşüren de yine biz olduk. İç ve dış pek çok arızi meselenin üst üste gelmesiyle yükselen enflasyonu, Allah'ın izniyle, yeniden tek haneli rakamlara yine biz indireceğiz."

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonu, tek haneli rakamlara indireceğiz - Son Dakika


Son Dakika
00:25 Bazı mücevher ve kuyumcu ürünlerinin ithalatına yüzde 20 ek mali yükümlülük kararı Resmi Gazete'de yayınlandı
00:20 Bazı mücevher ve kuyumcu ürünlerinin ithalatına yüzde 20 ek mali yükümlülük kararı Resmi Gazete'de yayınlandı
00:11 İmamoğlu, Tunceli'de Kılıçdaroğlu ile telefonda görüştü
00:06 İmamoğlu, Tunceli'de telefona sarılıp Kılıçdaroğlu'nu aradı: Sizden habersiz geldim
23:47 Taksim'de Dolar Dağıtma Olayı Büyük Tepki Çekti
23:43 Görüntüler Taksim'den! Yere atılan 1 dolarları almak için birbirlerini ezdiler
23:15 Rusya'dan Donetsk'e füze saldırısı: 5 ölü, 31 yaralı
23:13 Rusya'dan Donetsk'e füze saldırısı: 5 ölü, 31 yaralı
22:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonu, tek haneli rakamlara indireceğiz
22:21 Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "enflasyon" mesajı: Yeniden tek haneli rakamlara yine biz indireceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2023 01:01:04. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonu, tek haneli rakamlara indireceğiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement