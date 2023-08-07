Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonu, tek haneli rakamlara indireceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, enflasyon ile ilgili konuştu. Erdoğan, son 21 yılın enflasyon ortalamasının yüzde 15'in altında olduğunu belirterek, "Bu mücadelede enflasyonu yüzde 6'lara kadar düşüren de yine biz olduk. İç ve dış pek çok arızi meselenin üst üste gelmesiyle yükselen enflasyonu, Allah'ın izniyle, yeniden tek haneli rakamlara yine biz indireceğiz" ifadelerini kullandı.
Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında iki haftalık aranın ardından toplandı. Önemli konu başlıklarının ele alındığı toplantıda ekonomiye geniş yer ayrıldı. Toplantının ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan dikkat çeken mesajlar verdi.
Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığına ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çok eskilerden gelen kronik bir sorunla mücadele ettiklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: "Mesela, son 21 yılın enflasyon ortalaması yüzde 15'in altındadır. Bu ortalama rakamın 1970'lerde yüzde 34, 1980'lerde yüzde 44, 1990'larda yüzde 74 seviyelerinde olduğunu unutmamalıyız.
Yani biz, Türkiye'nin sadece güncel değil, çok eskilerden beri gelen kronik bir sorunuyla mücadele ediyoruz. Bu mücadelede enflasyonu yüzde 6'lara kadar düşüren de yine biz olduk. İç ve dış pek çok arızi meselenin üst üste gelmesiyle yükselen enflasyonu, Allah'ın izniyle, yeniden tek haneli rakamlara yine biz indireceğiz."
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